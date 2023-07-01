حشود ضخمة في طواف الوداع بآخر ساعة من مناسك الحج

امتلأت ساحة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، اليوم السبت، بحشود ضخمة من الحجاج في آخر ساعة من إتمام مناسك الحج خلال أداء طواف الوداع.

وشهد اليوم الأخير في مناسك الحج التي انطلقت الاثنين الماضي، حشودا كبيرة من الطائفين حول الكعبة بنهاية ثالث أيام التشريق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع تويتر: "في ثالث أيام التشريق، الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد الانتهاء من أداء مناسكهم وسط مشاعر إيمانية" ثم أضافت: "في آخر ساعة من ثالث أيام التشريق امتلأ صحن الطواف كاملا بعد انتهاء الحجاج من مناسكهم".

وعقب 6 أيام من انطلاقه الاثنين الماضي، اختتم موسم الحج لهذا العام السبت، بنجاح مع خلوه من أي مهددات صحية.

ويفضل حجاج بعد أدائهم الركن الخامس من الحج، الذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك مجموعات أتمت هذه الزيارة قبل بدء المناسك، وبالتالي تغادر الأراضي السعودية تباعا.

وكانت السلطات السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي أن إجمالي عدد حجاج هذا العام تجاوز 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة.

ويعد موسم 1444هـ/ 2023 أول حج يشهد عودة كاملة للحجاج منذ جائحة كورونا.

وبلغ عدد الحجاج خلال الموسم الماضي نحو 900 ألف، بعد أن اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد موسم عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.

المصدر / الأناضول