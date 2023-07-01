التشريعي يدعو البرلمانات العربية والدولية لإصدار تشريعات تعزل الاحتلال

دعا رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، البرلمانات العربية والدولية لإصدار تشريعات تعزل الاحتلال الإسرائيلي وتجرم التطبيع معه.

وقال بحر في بيان وزعه المكتب الإعلامي للتشريعي اليوم السبت: "تحتفي برلمانات العالم بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، وتأتي المناسبة البرلمانية الدولية هذا العام في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني بالقتل والاعتقال والتهجير والعدوان والحصار إضافة لحملاته المسعورة ضد المقدسات الاسلامية والمسيحية".

ودعا البرلمانات والاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية بالعمل على حشد الجهود والمواقف البرلمانية الضاغطة على الحكومات والكفيلة بعزل ومحاصرة الاحتلال الصهيوني في مختلف المحافل الإقليمية الدولية.

وشدد بحر على أن ممارسات الاحتلال العدوانية المتواصلة وانتهاكاته الممنهجة وجرائمه البشعة ضد الشعب الفلسطيني، تتطلب من البرلمانات الدولية دور فاعل ومؤثر بصفتها تمثل إرادة الشعوب.

وجدد التأكيد على موقف التشريعي من ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة ورفض وإدانة قرار إلغاء الانتخابات، مؤكدا مواصلة المجلس التشريعي أداء مهامه الدستورية وواجباته الوطنية والدبلوماسية البرلمانية رغم كل التحديات والحصار إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد وفق القانون.

المصدر / فلسطين أون لاين