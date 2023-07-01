يوفنتوس يتعاقد رسمياً مع تيموثي وياه

اعلن يوفنتوس الإيطالي رسميا انتقال المهاجم الأميركي الدولي تيموثي وياه الى صفوفه مقابل صفقة بلغت 10.3 ملايين يورو وعقد لمدة خمس سنوات كما اعلن النادي الشمالي العريق السبت.

ودافع وياه، نجل النجم السابق الليبيري جورج وياه ,رئيس بلاده حاليا، عن الوان نادي ليل منذ عام 2019، وسيلعب في مركز الجناح الايمن الذي كان يشغله الكولومبي خوان كودرادو المنتهي عقده مع السيدة العجوز بعد 8 سنوات في صفوف الاخير.

وكان جورج وياه صاحب الكرة الذهبية عام 1995، دافع عن الوان ميلان من 1955 الى عام 2000.

ولد تيموثي وياه في نيويورك في شباط/فبراير عام 2000 ويحمل الجنسية الاميركية ويدافع عن الوان منتخبها الوطني (29 مباراة دولية مع 4 اهداف) وشارك في صفوفه في مونديال قطر 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين