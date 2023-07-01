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رحيل مفاجئ للاعب خدمات رفح

01 يوليو 2023 . الساعة 18:45 بتوقيت القدس
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رفح/ وائل الحلبي:

وافق نادي خدمات رفح على إعارة مدافعه سمير نادر النمس للأهلي للاستمرار معه في الموسم القادم، رغم قرار النادي السابق بعودة اللاعب لصفوف الأخضر بنهاية الموسم الماضي.

وجاء تجديد إعارة النمس للأهلي بناء على طلب اللاعب والاستمرار في تجربته الناجحة مع نفس الفريق، في ظل وجود العديد من اللاعبين في مركز قلب الدفاع بخدمات رفح ومساعي الأخير لاستعادة الثنائي أحمد البهداري وسامي قعدان.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع اللاعب وإدارة خدمات رفح، ليشارك بعدها مباشرة في تدريبات الفريق تحضيرا لانطلاق بطولة كأس غزة 2023، التي من المقرر انطلاقها أواخر شهر يوليو الحالي.

وتلقى النمس عدة عروض من أندية الدرجة الممتازة للانضمام إلى أحدها من بينها شباب جباليا وغزة الرياضي إلى جانب الأهلي الذي ساهم المدافع الشاب في عودته إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

ويعد النمس أحد أبرز الوجوه الشابة في مركز قلب الدفاع ونجح في تحقيق انجازين في بداية مشواره، مع شباب الزوايدة الذي عاد إلى دوري الممتازة بعد غياب طويل، إلى جانب مساهمته في صعود الأهلي من الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

 

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#خدمات رفح #دوري غزة

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