الخليل: 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

يواصل ثلاثة أسرى من محافظة الخليل في سجن "عوفر"، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ نحو أسبوعين، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون هم: أنس شديد (26 عامًا)، والمحامي محمود تلاحمة (32 عامًا)، وعبد الله عبيدو (36 عامًا).

يشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، وصل وفق آخر المعطيات، إلى 1083 معتقلًا بينهم 17 طفلاً، وثلاث أسيرات، منذ العام المنصرم، وخلال العام الجاري.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير شديد، تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقًا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016، واستمر لمدة 90 يومًا، والثاني لمدة 25 يومًا، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

أما الأسير تلاحمة، فهو محامٍ وأسير سابق أمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، علمًا أنه متزوج وأب لطفلين، وهو معتقل منذ 22 آذار 2023، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهور، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.

ولفتت إلى أن المعتقل عبيدو هو أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أيار 2023، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين