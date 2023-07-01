فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الخليل: 3 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

حماس تنعى قدري أبو بكر وضحايا حادث السير بنابلس

ماكرون يرجئ زيارته إلى ألمانيا إثر الاحتجاجات

نعي فلسطيني واسع لرئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكري

قانون صيني لمكافحة التجسس يدخل حيز التنفيذ ومخاوف أميركية من تداعياته

3 وفيات بينهم الوزير قدري أبو بكر في حادث سير جنوب نابلس

إيفاب يجري تعديلات على قانون التسلل

اعتداءات للمستوطنين في سلفيت وإقامة بؤرة استيطانية جديدة برام الله

مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمال الضفة

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"

حماس تنعى قدري أبو بكر وضحايا حادث السير بنابلس

01 يوليو 2023 . الساعة 17:53 بتوقيت القدس
...

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومرافقه، والأسير المحرر باسم صوان وزوجته.

وقضى الثلاثة عصر اليوم السبت في حادث سير مروع بينما كانوا في طريقهم عائدين من احتفال نظمته الهيئة لأطفال الأسرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اقرأ أيضاً: نعي فلسطيني واسع لرئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكري

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهداء ومحبيهم، راجية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم، مستذكرة مسيرة الفقيدين أبو بكر وصوان النضالية، واللذين ساهما في نصرة الأسرى وقضيتهم الوطنية.

كما نعت العديد من الفصائل والهيئات والشخصيات الفلسطينية أبو بكر وصوان وزوجته.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #نابلس #قدري أبو بكر #باسم صوان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة