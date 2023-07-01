حماس تنعى قدري أبو بكر وضحايا حادث السير بنابلس

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومرافقه، والأسير المحرر باسم صوان وزوجته.

وقضى الثلاثة عصر اليوم السبت في حادث سير مروع بينما كانوا في طريقهم عائدين من احتفال نظمته الهيئة لأطفال الأسرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهداء ومحبيهم، راجية الشفاء العاجل للمصابين في الحادث الأليم، مستذكرة مسيرة الفقيدين أبو بكر وصوان النضالية، واللذين ساهما في نصرة الأسرى وقضيتهم الوطنية.

كما نعت العديد من الفصائل والهيئات والشخصيات الفلسطينية أبو بكر وصوان وزوجته.

المصدر / فلسطين أون لاين