نعي فلسطيني واسع لرئيس هيئة الأسرى قدري أبو بكري

نعت شخصيات وهيئات فلسطينية رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكري (70 عاما) الذي توفي إثر حادث سير مروّع قرب بلدة جماعين جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وعصر اليوم أعلن عن وفاة ثلاثة مواطنين في حادث السير جنوب نابلس، هم: قدري أبو بكر، والأسير المُحرر -مؤذن قرية اماتين- باسم صوان، بالإضافة إلى زوجته.

ونعى زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، "قدري أبو بكر بعد مسيرة حافلة بالنضال والعطاء.

كما نعت الهيئة القيادة العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال ومكتب إعلام الأسرى، أبو بكر، والأسير المحرر باسم صوان وزوجته الذين توفوا بحادث سير قرب بلدة جماعين.

ونعت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، المناضل الوطني، اللواء قدري أبو بكر.

وقالت اللجنة: "تنعى لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة المناضل الكبير الأسير المحرر اللواء الوزير قدري أبو بكر (أبو فادي) رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الذي أمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال الصهيوني وفارق الحياة مساء اليوم السبت الموافق 1/7/2023 إثر حادث سير مؤسف ومروع".

وفي سجن النقب، أعلن الأسرى الحداد لمدة ثلاثة أيام وفتح بيت عزاء عن روح شهيد الواجب الوطني اللواء قدري أبو بكر، بحسب إعلان هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المصدر / فلسطين أون لاين