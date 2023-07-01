اعتداءات للمستوطنين في سلفيت وإقامة بؤرة استيطانية جديدة برام الله

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على المزارعين أثناء تواجدهم في أراضيهم في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، بحماية قوات الاحتلال.

وهاجم مستوطنون مسلحون مزارعون من عائلة الديك واعتدوا على مزارع وشقيقه، أثناء محاولتهما طردهم من منطقة الشعاب "خلة أبو عكول" غرب البلدة.

وعقب هجوم المستوطنين، داهمت قوات الاحتلال المكان، وأطلقت النار في الهواء، واعتدت بالضرب على المواطن محمود الديك واعتقلت شقيقه أحمد.

وأقام مستوطنون، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المغير شمال شرق رام الله.

وبدأ المستوطنون بنصب خيمة كبيرة في منطقة القبون "أرض الداليا" شرقي القرية، في ثاني أيام العيد، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر.

ونصب المستوطنون الخيمة على الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار.

وفي مواصلة لمقاومة الاحتلال واستهدافه، أطلق مقاومون النار صوب النقطة العسكرية للاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين