مستوطنون يعتدون على فلسطينيين شمال الضفة

اعتدى عدد من المستوطنين على مزارعين فلسطينيين في بلدة كفر الديك غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأفاد مصادر محلية بأن المستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطينيين حاولا طرد المستوطنين من أراضيهم من منطقة الشعاب "خلة ابو عكول" غرب البلدة.

وأضافت بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحد الفلسطينيين المعتدى عليه من قبل المستوطنين.

يذكر أن منطقة الشعاب غرب سلفيت، تتعرض باستمرار لاعتداء المستوطنين وتخريب للأشجار والمزروعات.

وكان مئات المستوطنين، قد شنوا هجوما منظما، خلال الأسبوع الماضي، على بلدات وقرى في الضفة الغربية، بينهم عشرات المسلحين، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني و إصابة آخرين بالرصاص الحي، وحرق عشرات المنازل والمركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين