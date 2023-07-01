فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"

"هيئة دعم الداخل المحتل" تنعى المحامي المناضل إسماعيل نعامنة

الاحتلال يعتقل عددًا من الشبان بعد الاعتداء عليهم في الأقصى

وفاة حاجة من غزة متأثرة بإصابتها بحادث سير بالسعودية

الاتحاد الأوروبي: إحراق أي كتاب مقدس استفزاز ووقاحة

شهيد و15 إصابة و129 اعتقالًا إثر اعتداءات الاحتلال في القدس

الأول من يوليو.. تاريخ حافل بعمليات بطولية للقسام في الضفة

"حماس" بقلقيلية تنعى العالم "أسعد غانم"

توثيق أكثر من 80 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يونيو المنصرم

قاسم: تصريحات "سموتريتش" تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

غدًا الأحد بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع "التعاون الإسلامي"

01 يوليو 2023 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
...
جانب من اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي (أرشيف)

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع عقده غدًا الأحد في مدينة جدة السعودية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، السبت، بحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التحضيرات للاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، غدًا في جدة بشأن حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى.

كما ناقش الجانبان قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

والأربعاء، مزق السويدي من أصل عراقي سلوان موميكا (37 عاما)، نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم الاحتجاج بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة

المصدر / الأناضول
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#تركيا #السعودية #السويد #منظمة التعاون الإسلامي #حرق القرآن الكريم #القرآن يدنس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة