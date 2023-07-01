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بالفيديو وفاة حاجة من غزة متأثرة بإصابتها بحادث سير بالسعودية

01 يوليو 2023 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
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وفاة حاجة من غزة متأثرة بإصابتها بحادث سير بالسعودية

توفيت الحاجة الفلسطينية غالية أبو راضي من قطاع غزة اليوم السبت 1 يوليو 2023، في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة، متأثرة بإصابتها بحادث سير في المملكة العربية السعودية خلال أدائها مناسك الحج 1444.

وأصيبت أبو راضي" قبل أيام بحادث سير مؤسف في مكة المكرمة قبل أن يعلن عن وفاتها اليوم، وهو الحادث نفسه الذي أدى لوفاة الحاجة الفلسطينية ابتسام الشنطي قبلها بأيام.

والحاجة أبو راضي من قطاع غزة كانت في زيارة للسعودية لأداء فريضة الحج، وبوفاتها يرتفع عدد الوفيات من الفلسطينيين خلال موسم الحج إلى خمس حالات وفاة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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