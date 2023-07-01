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"حماس" بقلقيلية تنعى العالم "أسعد غانم"

01 يوليو 2023 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة قلقيلية، العالم الجليل أسعد غانم الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة.

وقالت الحركة في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى إلى شعبنا الفلسطيني العظيم الشيخ الجليل والعالم الفاضل وأحد أعلام قرية إماتين قضاء قلقيلية: الحاج أسعد غانم - أبو حسن، الذي وافته المنية أول أمس الخميس عن عمر يناهز ٨٤ عاما قضاها في طلب العلم وتعليمه، حيث كان أحد أبرز مؤسسي مراكز تحفيظ القرآن الكريم وجلسات العلم".

وأوضحت أن "الفقيد غانم ينتقل إلى رحمة الله تعالى بعد نشاط دؤوب في رحاب جماعة الإخوان المسلمين في منطقته، وقد تتلمذ على يديه المئات من القرى المجاورة لقرية إماتين، منطقة جورة عمرة، حيث كان مدرسا وفقيها وواعظا، نحسبه من الصادقين الصابرين المجاهدين".

وأضافت: "نعزي ذوي الشيخ الفقيد ونرجو الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يجعل في ذريته الخير والصلاح وأن يجزيه عن أجيالنا وأبناء شعبنا خير الجزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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