قاسم: تصريحات "سموتريتش" تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن تصريحات الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين، تأكيد جديد على مشاركة كل المستويات السياسية في حكومة الاحتلال في الممارسات الإرهابية المتصاعدة من المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، وتشجعهم على تصعيد عدوانهم النازي على شعبنا.

وأوضح قاسم في تصريح تلقى موقع نسخة عنه، أن هذه التصريحات تكشف حجم الفاشية والعنصرية للوزير الصهيوني سموتريتش الذي طالب قبل ذلك بمحو بلدة حوارة، وأن هذه التوجهات الإرهابية تتبناها كل مكونات الحكومة الصهيونية المتطرفة.

وأضاف: "سيظل مطلوباً من المجتمع الدولي موقفاً حقيقياً وعملياً من هذا الإرهاب الأسود الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الخجولة".

المصدر / فلسطين أون لاين