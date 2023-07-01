فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: تصريحات "سموتريتش" تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

الداخلية تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

إسبانيا تدين عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

توقيف ألف شخص خلال احتجاجات مقتل الشاب "نائل" في فرنسا

اقتحامات لبلدات وقرى بنابلس وإحراق نقطة عسكرية للاحتلال في حوارة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من الأوبئة

أسعار العملات المتداولة مقابل الشيكل اليوم السبت

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

تجدد التحذيرات.. خطر الانهيار يواجه القطاع الصحي في السودان

قاسم: تصريحات "سموتريتش" تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

01 يوليو 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، إن تصريحات الوزير بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي يدعم فيها إرهاب المستوطنين، تأكيد جديد على مشاركة كل المستويات السياسية في حكومة الاحتلال في الممارسات الإرهابية المتصاعدة من المستوطنين ضد أهلنا في الضفة الغربية، وتشجعهم على تصعيد عدوانهم النازي على شعبنا.

وأوضح قاسم في تصريح تلقى موقع نسخة عنه، أن هذه التصريحات تكشف حجم الفاشية والعنصرية للوزير الصهيوني سموتريتش الذي طالب قبل ذلك بمحو بلدة حوارة، وأن هذه التوجهات الإرهابية تتبناها كل مكونات الحكومة الصهيونية المتطرفة.

وأضاف: "سيظل مطلوباً من المجتمع الدولي موقفاً حقيقياً وعملياً من هذا الإرهاب الأسود الذي يمارسه الاحتلال ومستوطنيه، وعدم الاكتفاء بالمواقف الإعلامية الخجولة".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #استيطان #حازم قاسم #الاحتلال الإسرائيلي #بتسلئيل سموتريتش

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة