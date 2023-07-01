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إسبانيا تدين عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

01 يوليو 2023 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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آثار اعتداءات المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية

أدانت إسبانيا، أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان اليوم السبت، إن "المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين".

وكان مايسمى"المجلس الأعلى للتخطيط والبناء" التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد صادق يوم الإثنين الماضي، على بناء 5,623 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل المصادقة، إيداع مخططات لبناء 4,291 وحدة استيطانية جديدة، وتقديم مخططات لبناء 1,332 للمصادقة عليها بعد عقد جلسة للاستماع إلى الاعتراضات، قبل المصادقة النهائية عليها وإعداد المناقصات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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