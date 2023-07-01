اقتحامات لبلدات وقرى بنابلس وإحراق نقطة عسكرية للاحتلال في حوارة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم السبت، عدة بلدات وقرى في نابلس شمال الضفة الغربية.

وداهمت آليات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، ولاحقت فتية وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سالم وروجيب شرق نابلس، وانسحبت منهما في ساعات الفجر الأولى، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأحرق الشبان الثائر، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وشهدت بلدة برقة مساء أمس، مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وألقى الشبان "مولوتوف" صوب آليات الاحتلال من مسافة قريبة.

وتواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية حيث شملت 22 عملًا مقاومًا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 3 عمليات إطلاق نار و3 حالات إلقاء زجاجات حارقة وحالة تصدٍ للمستوطنين و15 مواجهة تخللها إلقاء حجارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين