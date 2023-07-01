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أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

01 يوليو 2023 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة وفقا لنشرة وزارة الزراعة اليوم السبت على النحوالتالي:

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المصدر / فلسطين أون لاين
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