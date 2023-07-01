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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

01 يوليو 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدل السنوي بنحو الثلاثة درجات مئوية.

ويسود خلال النهار جو حار في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها، وفي المناطق الغورية والمنخفضة يسود جو شديد الحرارة.

وغدا الأحد لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويسود جو صيفي حار نسبي إلى حار في ساعات النهار، ويسود جو لطيف ومنعش ليلاً وفجراً. والله تعالى أعلى وأعلم.

وبعد غد الاثنين يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من المعدلات السنوية العامة بنحو الثلاثة درجات مئوية، ويسود جو حار إلى شديد الحرارة في كافة المناطق بما في ذلك الجبلية منها ولكن بحدة أقل، ومع المساء والليل يصبح الجو منعشاً ولطيفاً، والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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