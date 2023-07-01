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تجدد التحذيرات.. خطر الانهيار يواجه القطاع الصحي في السودان

01 يوليو 2023 . الساعة 06:30 بتوقيت القدس
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تجدد التحذيرات.. خطر الانهيار يواجه القطاع الصحي في السودان

حذرت نقابة أطباء السودان المركزية من خطورة استمرار اغتيال الكوادر الطبية واستهداف المستشفيات بسبب القتال الحالي بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى، والذي دخل شهره الثالث وسط مخاوف من انهيار كامل للنظام الصحي في البلاد.

واغتالت قوة مسلحة، الجمعة، أخصائي مختبرات في إحدى المستشفيات بمنطقة "الدروشاب" شمالي الخرطوم، ليرتفع عدد الضحايا من الكوادر الطبية منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل إلى نحو 23 طبيبا وعاملا في القطاع الصحي.

يأتي هذا فيما يتواصل خروج المستشفيات في العاصمة وولايات دارفور عن الخدمة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. كما يعاني القطاع الصحي في المدن والمناطق الأقل خطورة من نقص حاد في الكوادر الطبية والإمدادات العلاجية والدوائية، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات وأيام طويلة.

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#السودان #الجيش السوداني #القطاع الصحي #قوات الدعم السريع

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