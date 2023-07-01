فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توثيق أكثر من 80 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يونيو المنصرم

قاسم: تصريحات "سموتريتش" تكشف حجم فاشية حكومة الاحتلال بحق شعبنا

الداخلية تنشر إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

إسبانيا تدين عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية

توقيف ألف شخص خلال احتجاجات مقتل الشاب "نائل" في فرنسا

اقتحامات لبلدات وقرى بنابلس وإحراق نقطة عسكرية للاحتلال في حوارة

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

السعودية تعلن نجاح موسم الحج وخلوه من الأوبئة

أسعار العملات المتداولة مقابل الشيكل اليوم السبت

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت

خلال اتصال مع نظيرتها الروسية.. المخابرات الأمريكية تؤكد عدم صلتها بتمرد فاغنر

01 يوليو 2023 . الساعة 04:29 بتوقيت القدس
...
خلال اتصال بين مخابرات أميركا وروسيا... أمريكا تؤكد عدم صلتها بتمرد فاغنر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع مدير المخابرات الروسية، سيرغي نارشكين، بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة، نقلًا عن مسؤولين مطّلعين على الأمر، أنّ بيرنز "تواصل بهدوء مع نظيره الروسي، لإيصال رسالة مفادها أنّ الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الفوضى الداخلية في روسيا".

وجاء في الاتصال: "الولايات المتحدة لم تكن متورطة. هذه مسألة روسية داخلية".

وأوضح المسؤولون أنّ الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذا الاتصال. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: "لن ندخل في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية الفردية".

وكان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردًا مسلحًا، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع عنه مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الإثنين الماضي، التمرد قصير الأمد بأنه جزء من صراع داخل النظام الروسي وإنّ الولايات المتحدة وحلفاءها غير ضالعين فيه.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#روسيا #أمريكا #أوكرانيا #فاغنر #تمرد فاغنر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة