فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير أميركي ينتقد عملية الإجلاء من أفغانستان

برشلونة يفسخ عقد أومتيتي بالتراضي

ثالث أيام التشريق.. الحجاج يتمّون المناسك برمي الجمرات وأداء طواف الوداع

مصرع 48 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حادث سير في كينيا

الشرطة الفرنسية تحتجز مدرب باريس سان جيرمان ونجله

دول أوروبية تطالب الاحتلال بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أتلتيكو يفاجئ الإنتر ويخطف توقيع سيزار أزبيليكويتا

فرنسا توقف خدمات النقل العام وتنشر 45 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات

مانشستر يونايتد يعلن رحيل ثنائي الفريق.. ويعلق على مستقبل دي خيا

3787 مستوطنًا اقتحم الأقصى خلال يونيو وأدّوا صلوات تلمودية

خلال اتصال بين مخابرات أميركا وروسيا... أمريكا تؤكد عدم صلتها بتمرد فاغنر

01 يوليو 2023 . الساعة 04:29 بتوقيت القدس
...
خلال اتصال بين مخابرات أميركا وروسيا... أمريكا تؤكد عدم صلتها بتمرد فاغنر

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، أجرى اتصالا هاتفيا مع مدير المخابرات الروسية، سيرغي نارشكين، بعد التمرد القصير الذي شهدته روسيا الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر، أن بيرنز "تواصل بهدوء مع نظيره الروسي، لإيصال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة ليس لها أي دور في الفوضى الداخلية في روسيا".

وجاء في الاتصال: "الولايات المتحدة لم تكن متورطة. هذه مسألة روسية داخلية".

وأوضح المسؤولون أن الاتصال الهاتفي جرى قبل أيام وكان أعلى مستوى اتصال بين الحكومتين منذ محاولة التمرد في روسيا.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على هذا الاتصال. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: "لن ندخل في تفاصيل المناقشات الدبلوماسية الفردية".

وكان رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين قاد تمردا مسلحا، الأسبوع الماضي، لكنه تراجع عنه مع اقتراب مقاتليه من العاصمة الروسية موسكو.

ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين الماضي، التمرد قصير الأمد بأنه جزء من صراع داخل النظام الروسي وإن الولايات المتحدة وحلفاءها غير ضالعين فيه.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#روسيا #أمريكا #أوكرانيا #فاغنر #تمرد فاغنر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة