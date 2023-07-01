ثالث أيام التشريق.. الحجاج يتمّون المناسك برمي الجمرات وأداء طواف الوداع

يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمشعر منى في ثالث أيام التشريق اليوم السبت، بينما توجه المتعجل منهم إلى الكعبة المشرفة لأداء طواف الوداع إيذانا بختام مناسك الحج.

ورمى المتعجلون جمرات العقبة الصغرى فالوسطى ثم الكبرى قبل غروب شمس يوم الجمعة، فيما قضى من تبقى من الحجاج ليلتهم في منى، انتظارا لرمي بقية الجمرات اليوم السبت، ثالث أيام التشريق وآخر أيام الحج.

وتنتهي اليوم الموافق 13 من ذي الحجة 1444 هـ أيام التشريق الثلاثة، ومعها تنتهي مناسك الحج لهذا العام، ويتأهب حجاج بيت الله الحرام للرحيل عن مكة بعد أدائهم الفريضة.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية "اتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن سكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم".

وأيام التشريق ثلاثة تلي يوم عيد الأضحى ويرمي خلالها الحجاج الجمرات في منى، أكبر مدينة خيام في العالم، بشرق مكة وتبعد عن المسجد الحرام 6 كيلومترات.

وسميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرّقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزونها للشمس حتى لا تفسد.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن عدد الحجاج بلغ مليون و845 ألفا من أكثر من 150 دولة ومن بينهم حوالي 185 ألفا من داخل المملكة.

وكانت التوقعات تشير إلى أن عدد الحجيج سيتجاوز مليونين ونصف المليون هذا العام.

وشددت السلطات السعودية على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية وتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وعدم الوقوف في صفوف الانتظار طويلا والإكثار من شرب المياه لتفادي الإجهاد الحراري، أكثر الأمراض انتشارا بين الحجيج.

وتوفر السلطات السعودية خدمة الإسعاف الجوي ضمن خدماتها لرعاية الحجاج وضمان سلامتهم في أثناء تأدية المناسك في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.