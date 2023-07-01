الشرطة الفرنسية تحتجز مدرب باريس سان جيرمان ونجله

احتجزت الشرطة الفرنسية كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب مزاعم بتعليقات عنصرية، وفقًا للتقارير.

وفقًا لـ "RMC Sport" الفرنسية، تم وضع جالتييه مدرب باريس سان جيرمان ونجله جون في حجز الشرطة صباح اليوم الجمعة كجزء من التحقيقات في اتهامه بالعنصرية.

لا يمكن للمحققين احتجاز جالتييه وابنه إلا بشكل قانوني لمدة 24 ساعة، قبل الإفراج عنهما أو وضعهما قيد الاعتقال ثم تقديمهما إلى المحكمة لبدء الإجراءات القانونية.

وتعود الواقعة إلى فترة تواجد جالتييه في نادي نيس الفرنسي، وخلال شهر أبريل الماضي، جوليان فورنييه المدير الرياضي السابق بنادي نيس، فضح جالتييه برسالة عبر البريد الإلكتروني، كشف فيها عن ممارسات المدرب ضد المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

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وزعم تقرير آخر صادر عن وسائل الإعلام الفرنسية أنه بعد سلسلة انتصارات خمس مباريات لنيس، طلب المدرب من اللاعبين المسلمين عدم الاحتفال بشهر رمضان.

وسبق ونفى جالتييه تلك المزاعم عن نفسه مؤكدًا أنه صدم من الأنباء المتداولة وشدد على اتخاذ إجراء قانوني.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يعلن باريس سان جيرمان فسخ تعاقده مع جالتييه ويعين لويس إنريكي بديلاً له خلال الأيام المقبلة.