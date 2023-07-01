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دول أوروبية تطالب الاحتلال بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

01 يوليو 2023 . الساعة 02:09 بتوقيت القدس
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دول أوروبية تطالب الاحتلال بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

دعت بريطانيا وأستراليا وكندا حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن قرار بالموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها "قلقة للغاية" من استمرار دائرة العنف.

ووافق الاحتلال هذا الأسبوع على بناء أكثر من 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدخلت في وقت سابق من هذا الشهر تعديلات تسهل الموافقة السريعة على البناء الاستيطاني.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

 

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