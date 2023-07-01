أتلتيكو يفاجئ الإنتر ويخطف توقيع سيزار أزبيليكويتا

نجح نادي أتلتيكو مدريد في الانقضاض على هدفه سريعًا ومفاجأة نادي الإنتر، وذلك بالاتفاق على وصول المدافع الإسباني الخبير سيزار أزبيليكويتا إلى صفوفه.

أورد الصحفي فابريتسيو رومانو تلك الأنباء غير المتوقعة، حيث أكد بأن الآتليتي اتفق على عقد لمدة عامين للمدافع والظهير الإسباني الدولي سيزار أزبيليكويتا.

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سيسمح نادي تشيلسي للاعبه الخبير بالرحيل والعودة إلى كرة القدم الإسبانية في صفقة مجانية، بعد الاتفاق على ذلك بين الطرفين احترامًا للقائد السابق للبلوز.

أزبيليكويتا يُفضل اختيار أتلتيكو مدريد بدلًا من الإنتر

كان الإنتر هو الأوفر حظًا للفوز بخدمات أزبيليكويتا خلال الأيام القليلة السابقة، وقيل بأنه وصل لاتفاق حول الشروط الشخصية للعقد مع المدافع المخضرم.

لكن أتلتيكو مدريد قرر الدخول على الخط ونجح في الوصول إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات أيضًا، ويقال بأن أزبيليكويتا حريص على العودة إلى إسبانيا بعد أن قضى 11 عامًا في لندن وقبل ذلك بعامين آخرين في أولمبيك مارسيليا.