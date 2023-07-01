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مانشستر يونايتد يعلن رحيل ثنائي الفريق.. ويعلق على مستقبل دي خيا

01 يوليو 2023 . الساعة 00:30 بتوقيت القدس
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مانشستر يونايتد يعلن رحيل ثنائي الفريق.. ويعلق على مستقبل دي خيا

أعلن نادي مانشستر يونايتد انتهاء إعارة ثنائي الفريق، مارسيل سابيتزر وفوتر فيجورست، بشكل رسمي يوم أمس الجمعة.

وكان سابيتزر قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، بينما جاءت إعارة فيجورست من بيرنلي.

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وقرر مانشستر يونايتد عدم شراء أي من اللاعبين المذكورين، حيث تقرر عودتهما إلى ناديهما مرة أخرى، حسبما جاء في بيان رسمي.

كما تطرق مانشستر يونايتد في بيانه للحديث عن وضع حارس المرمى ديفيد دي خيا.

وقال النادي: "انتهى عقد ديفيد دي خيا (أمس الجمعة) ولكن المناقشات لا تزال جارية بشأن مستقبله".

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