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بالفيديو إصابتان إحداها خطيرة بإطلاق نار في كفر عقب

30 يونيو 2023 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أُصيب شابان بجراح، وُصفت جراح أحدهما بالحرجة، من جرّاء تعرّضهما لإطلاق نار في كفر عقب، شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الجمعة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المصاب بجراح خطيرة، قد وصل إلى حاجز قلنديا، ومن هناك نُقل إلى مشفى "هداسا" في القدس المحتلة.

وأوضح الطاقم أن المصاب بجراح خطيرة، شاب يبلغ من العمر (20عامًا)، وقد تمّ تخديره، وإيصاله بجهاز تنفُّس اصطناعيّ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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