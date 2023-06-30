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مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جراح تزامنًا مع المسيرة الأسبوعية التضامنية

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بالصور مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جراح تزامنًا مع المسيرة الأسبوعية التضامنية

30 يونيو 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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مسيرة استفزازية للمستوطنين في حي الشيخ جراح

انطلق مستوطنون في مسيرة استفزازية بحماية قوات الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة اليوم الجمعة، تزامنًا مع المسيرة الأسبوعية التضامنية مع أهالي الحي الذي يتعرضون لحملةٍ ممنهجة للاستيلاء على منازلهم.

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وجاب المستوطنون شوارع الشيخ جراح ورفعوا أعلام الاحتلال وتعمّدوا استفزاز أهالي الحي، ورددوا شعارات عنصرية.

وشارك العشرات في المسيرة الأسبوعية التضامنية مع أهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مرددين شعارات مناهضة للاستيطان.

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وبدأت المسيرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح منذ العام 2009، بعد استيلاء عصابات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على الأراضي والبيوت الفلسطينية وردًا على سعي الاحتلال ومستوطنيه تحويل الأحياء الفلسطينية إلى أحياء يهودية.

وتواصل قوات الاحتلال والمستوطنون أعمال العربدة والاستفزاز في القدس في إطار مساعيهم للسيطرة على القدس والتنغيص على أهلها واستفزازهم وطردهم منها.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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