مصرع شابة فلسطينيّة غرقًا في البحر الميت

لقيت شابّة فلسطينيّة تبلغ من العمر (35 عامًا)، مصرعها، إثر تعرّضها للغرق في البحر الميت، اليوم الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى.

وتم انتشال امرأة من البحر الميت، بعد غرقها بالقرب من شاطئ بيانكيني.

قدم العلاج الطبيّ اللازم، بالتزامن مع إجراء عمليات إنعاش، حيث تم الإعلان عن وفاتها لاحقًا.

وأول من أمس الأربعاء، لقي طفل (13 عامًا) مصرعه، إثر تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا.

وكانت طواقم الإنقاذ قد انتشلت الطفل من البحر قبالة "شاطئ الطلاب" (هستودنتيم)، وقدمت له الإسعافات الأولية، ونُقل الطفل إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرًا بحالته الحرجة.

المصدر / وكالات