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رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه.. ماذا جاء فيها؟

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رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه.. ماذا جاء فيها؟

30 يونيو 2023 . الساعة 17:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

عاملون في مقبرة في القدس عثروا على رسالة التهديد ضد نتنياهو على قبر شقيقه يوني نتنياهو الذي قُتل خلال عملية عينتيبة، وكُتب فيها أنه "تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 أيلول/سبتمبر 2023 وهذا تهديد من الدرجة الأولى"

وقال موقع "والا" العبري، إنه وصلت رسالة تهديد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر الموقع أن الرسالة وُضعت على قبر شقيقه "يوني"، لافتًا إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد فتح تحقيقًا، ولم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم.

الجدير ذكره أنه أُقيمت مراسم التأبين الرسمية ليوني نتنياهو، في الذكرى الـ 47 لمقتله في عملية عينتيبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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