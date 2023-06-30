مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطَّا جنوب الخليل

أقدمت مجموعة من المستوطنون، اليوم الجمعة، على حرق محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطَّا جنوب مدينة الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات.

وأشار إلى أنه تمَّ إضرام النيران في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطَّا، ما أدَّى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

ولفت إلى أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذين تصدّوا لهذا الاعتداء.

وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا بداية الشهر الجاري حزيران (يونيو) على طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطَّا، جنوب جبل الخليل، بزعمها أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال سمحت بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطَّا، عقب قرار المحكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين