فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطَّا جنوب الخليل

ماكرون: سنتعامل بحزم مع مثيري الشغب

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية

الدولار يواصل الصعود ويسجّل أرقامًا جديدة مقابل الشيكل

40 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

"حماس" تنعى الشيخ أسعد غانم من قرية إماتين وتشيد بمناقبه

حجاج بيت الله يرمون الجمرات ثاني أيام التشريق

كل ما تريد أن تعرفه عن آيفون 15 القادم بقوة

المرور: 7 إصابات في 8 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

معاريف: جيش الاحتلال يتابع بـ"قلق" مضاعفة حزب الله منظومات الدفاع الجوي

مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطَّا جنوب الخليل

30 يونيو 2023 . الساعة 16:45 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية بمسافر يطا جنوب الخليل

أقدمت مجموعة من المستوطنون، اليوم الجمعة، على حرق محاصيل زراعية، في قرية التوانة بمسافر يطَّا جنوب مدينة الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، أن مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين، أشعلوا النيران بأكثر من 10 دونمات.

وأشار إلى أنه تمَّ إضرام النيران في محاصيل زراعية من قمح، وشعير، وأشجار زيتون، في قرية التوانة بمسافر يطَّا، ما أدَّى لإتلافها، وهي تعود للمواطن فضل ربعي.

ولفت إلى أن المستوطنين أطلقوا أغنامهم للرعي بمحاصيل المواطنين في القرية، بهدف تخريبها، كما ألحقوا الأضرار بممتلكات المواطنين الذين تصدّوا لهذا الاعتداء.

وصادقت المحكمة الإسرائيلية العليا بداية الشهر الجاري حزيران (يونيو) على طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطَّا، جنوب جبل الخليل، بزعمها أنها منطقة تدريبات عسكرية وإطلاق النار الحي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال سمحت بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطَّا، عقب قرار المحكمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الخليل #مستوطنون #محاصيل زراعية #مسافر يطا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة