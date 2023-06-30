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ماكرون: سنتعامل بحزم مع مثيري الشغب

30 يونيو 2023 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يقوم بأعمال نهب أو يهاجم مؤسسات الدولة.

وأوضح ماكرون، خلال ترأسه لاجتماع خلية الأزمة الذي عقد اليوم الجمعة في باريس لبحث تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا، أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مثيري الشغب.

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وأكد ماكرون أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بشأن الاحتجاجات معربًا عن قلقه من العصابات المنظَّمة التي تقف وراء العنف على حدِّ قوله.

وعبَّر الرئيس الفرنسي عن إدانته لأعمال العنف غير المبرَّرة، مشيرًا إلى أنه تمَّ اتخاذ قرار بإلغاء العديد من الفعاليات في عدد من المناطق حماية للمواطنين.

وأعلن الرئيس الفرنسي نشر تعزيزات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب.

المصدر / وكالات
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