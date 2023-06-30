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بالصور 40 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

30 يونيو 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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40 ألف مصلٍّ أدّوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم أجواء الحرارة الشديدة، وتشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 40 ألف مصلٍ من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشهد المسجد الأقصى تواجداً نسائياً غفيراً لأداء صلاة الجمعة، واستظلت مجموعات كبيرة من النسوة تحت أشجار المسجد المبارك، وفي المنطقة الشرقية منه.

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى، على أهمية شد الرحال إلى المسجد المبارك والرباط فيه.

وأكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن الأقصى لا يخضع للمساومة، وهو جنة أهل بيت المقدس فوق الأرض وتحت الأرض، ولا يخضع إلا للقرارات التي صدرت من الله عز وجل.

وشدد على أنه لا مكان في الأقصى لغير المسلمين، يدخله المرابطون من أهل بيت المقدس وخارجها وقتما أرادوا.

 وحذر خطيب الأقصى من خطط ممنهجة لزلزلة التعليم في القدس، منبهاً إلى مسؤولية أولياء الأمور في متابعة أبنائهم وما يتلقونه من مناهج.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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