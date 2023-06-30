استطلاع لمعاريف يظهر تقدم كتلة "غانتس" على الليكود في الانتخابات القادمة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، تقدم كتلة المعسكر الوطني في دولة الاحتلال بزعامة "غانتس" على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

ووفق الاستطلاع حاز "المعسكر الوطني" (غانتس) 28 مقعدا، وحاز الليكود (نتنياهو) على 27.

وبالنسبة للأحزاب والتكتلات الأخرى، فقد حاز حزب يوجد مستقبل (لابيد) 19، وشاس (درعي) على 9 مقاعد، ويهدوت هتوارة (غافني) 7، والطيبي وبديل عودة 6، وعتسماه يهوديت (بن غفير) 5، وإسرائيل بيتنا (ليبرمان) 5، والصهيونية الدينية (سموتريتش) 5، وراعام (عباس) 5، وميرتس (غالؤون) 4.

وكان توزيع الكتل النهائي بعد التحالفات، كتلة نتنياهو 53، و تلة المعارضة مع العرب 67.

المصدر / فلسطين أون لاين