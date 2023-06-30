حالة الطقس اليوم الجمعة حتى الإثنين

يكون الجو اليوم الجمعة بحول الله تعالى، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج

طقس السبت

أما غدا السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين

أما الإثنين، يكون الجو حار نسبيا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين