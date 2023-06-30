فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فرنسا.. توقيف 677 شخصًا في احتجاجات مقتل شاب برصاص الشرطة

اشتباكات ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

21 عاما على استشهاد القائدين القساميين مهند الطاهر وعماد دروزة من نابلس

أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة حتى الإثنين

30 يونيو في ذاكرة أحداث فلسطين

سعر صرف الدولار والعملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

لأول مرة منذ 20 عاماً.. اكتشاف 5 حالات ملاريا في أميركا

لن تصدق.. هذا العارض يؤشر إلى الاكتئاب لدى كبار السن!

بينها ماء الكمون..7 مشروبات صباحًا لحرق دهون البطن

وفاة حاجة من غزة في مكة المكرمة

30 يونيو 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
...
وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

أعلن مساء أمس الخميس 29 يونيو عن وفاة حاجة فلسطينية كانت قد تعرضت لحادث سير بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم في مدينة مكة المكرمة.

وأعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عن وفاة الحاجة ابتسام الشنطي، (56 عاماً) في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير تعرضت له، وهي إحدى حجاج قطاع غزة التي خرجت لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأشارت الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنها في مكة المكرمة بعد الصلاة عليها في الحرم المكي، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #وفاة #موسم الحج #المملكة السعودية #حاجه #مكة الكرمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة