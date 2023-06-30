فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رائحة الفم الكريهة وغثيان من بين أعراض "قاتل صامت" لا ينبغي تجاهلها

وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

لأول مرة.. سماع الضوضاء المنبعثة من الثقوب السوداء

القيادي علقم يحذر من استيلاء الاحتلال على مصلى باب الرحمة وتهويده

بسبب إفساد احتفالات برشلونة.. حرمان إسبانيول من جماهيره في الدوري الإسباني

دعوات لأداء صلاة الجمعة غداً على أراضي دير استيا

محكمة فرنسية عليا تؤيد حظر ارتداء الحجاب في مباريات كرة القدم

أردوغان: سنعلم الغرب المتعجرف أن الحرية لا تعني إهانة قيم المسلمين

حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة

حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

30 يونيو 2023 . الساعة 00:25 بتوقيت القدس
...
وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

أعلن مساء أمس الخميس 29 يونيو عن وفاة حاجة فلسطينية كانت قد تعرضت لحادث سير بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم في مدينة مكة المكرمة.

وأعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عن وفاة الحاجة ابتسام الشنطي، (56 عاماً) في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير تعرضت له، وهي إحدى حجاج قطاع غزة التي خرجت لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأشارت الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنها في مكة المكرمة بعد الصلاة عليها في الحرم المكي، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #وفاة #موسم الحج #المملكة السعودية #حاجه #مكة الكرمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة