وفاة حاجة فلسطينية من غزة في مكة المكرمة

أعلن مساء أمس الخميس 29 يونيو عن وفاة حاجة فلسطينية كانت قد تعرضت لحادث سير بالقرب من مسجد عائشة بمنطقة التنعيم في مدينة مكة المكرمة.

وأعلنت بعثة الحج الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عن وفاة الحاجة ابتسام الشنطي، (56 عاماً) في المملكة العربية السعودية، إثر حادث سير تعرضت له، وهي إحدى حجاج قطاع غزة التي خرجت لأداء فريضة الحج هذا العام.

وأشارت الى أنها ستقوم بالعمل على إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بعملية دفنها في مكة المكرمة بعد الصلاة عليها في الحرم المكي، بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين