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بسبب إفساد احتفالات برشلونة.. حرمان إسبانيول من جماهيره في الدوري الإسباني

29 يونيو 2023 . الساعة 22:09 بتوقيت القدس
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بسبب إفساد احتفالات برشلونة.. حرمان إسبانيول من جماهيره في الدوري الإسباني

كشف نادي إسبانيول الإسباني مساء اليوم الخميس، عن العقوبة التي تلقاها من رابطة الدوري الإسباني بعد اقتحام الجماهير لمباراة المباراة ضد برشلونة في الموسم الماضي.

وكان برشلونة قد فاز على إسبانيول بنتيجة 4-2، في مباراة الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإسباني، ليتم الإعلان عن تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري رقم 27 في تاريخه.

ولم يحظ فريق برشلونة بالاحتفال كثيرًا باللقب المحلي الذي استعاده في الموسم الماضي، على ملعب إسبانيول بسبب اقتحام الجماهير وإفساد احتفالاتهم.

رابطة الدوري الإسباني بدورها أعلنت في وقت سابق أنه سيتم دراسة الأمر بعناية قبل أن يتم منع بعض الجماهير من الدخول.

إلا أن نادي إسبانيول مساء اليوم الخميس، أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أعلن من خلاله رفضه العقوبات التي تلقاها والتي أشارت لأنها ستكون إغلاق ملعب إسبانيول لمباراتين بسبب اقتحام الجماهير للقاء برشلونة يوم 14 مايو الماضي.

وأعرب إسبانيول عن اختلافه الشديد مع العقوبة التي تلقاها من لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني، واعتبرها لا تستجيب لأحكام القانون لأنها ليس لها أساس.

وأشار النادي في بيانه أنه سيستنفد كل الاستئنافات كما سيلجأ إلى 'جميع الهيئات الممكنة' لتجنب العقوبة التي يعتبرها ظالمة وغير عادلة.

وفي حال عدم نجاح إسبانيول في الطعن على العقوبة سيلعب أول مباراتين في الموسم الجديد أمام راسينج سانتاندير وأموريبيتا في دوري الدرجة الثانية، دون حضور الجماهير.

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#برشلونة #الدوري الإسباني #إسبانيول #رابطة الدوري الإسباني

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