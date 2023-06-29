دعوات لأداء صلاة الجمعة غداً على أراضي دير استيا

أطلقت فعاليات بلدة دير استيا غرب سلفيت، دعوات لأداء صلاة الجمعة يوم غد، في منطقة حريقة ياسين شمال البلدة، التي أقام عليها المستوطنون قبل أيام بؤرة استيطانية.

وأكدت الدعوات أن الحشد في فعاليات يوم غد، مسؤولية وطنية لحماية أراضي دير استيا من التغول الاستيطاني وترسيخ الوجود على الأرض بما يعزز صمود المزارعين.

وأطلقت فعاليات دير استيا صرخة لكل أهالي البلدة، بعدم الرضوخ للأمر الواقع، وأن يهبوا هبة رجل واحد وأن يقاوموا الاحتلال والاستيطان.

وبدأ الاحتلال مؤخراً ببناء مستوطنة جديدة على أراضي بلدة دير استيا غرب سلفيت.

وتقام المستوطنة الجديدة في منطقة حريقة ياسين شمال دير استيا، والتي أقيمت عليها أراضي مستوطنة "عمانوئيل".

وترتبط مستوطنة "عمانوئيل" بعدة عمليات نفذتها كتائب القسام، وأدت لمقتل وإصابة عشرات المستوطنين والجنود.

ونفذت عملية "عمانوئيل الأولى" بتاريخ 12/12/2001م، واستهدفت حافلة ركاب تقل مستوطنين بعبوات زرعوها على الطريق، واستشهد في العملية القسامي عاصم ريحان ابن جامعة النجاح الوطنية، وشقيق الشهيد محمد ريحان.

وفي 29/06/2002، قاد القسامي نصر الدين عصيدة عملية "عمانوئيل" الثانية، حينما هاجمت خلية قسامية حافلة للمستوطنين، ما أسفر عن 11 قتيلاً، وجرح 20 آخرين في العملية التي جاءت نسخة متقنة عن عملية "عمانوئيل" الأولى.