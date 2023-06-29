حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن الطلبة المعتقلين في سجون السلطة

دعت الكتلـة الإسلاميَّـة في جامعة بيرزيت، للمشاركـة اليوم الخميس بالحملـة الإلكترونيـة للمطالبـة بالإفـراج عن الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة.

وقالت الكتلة إن الحملة ستنطلق مساء اليوم الساعة 8:00 مساءً، اسناداً للطلبة المعتقلين، بالهشتاغات الآتية: #الحرية_لأحرار_بيرزيت، #الحرية_لرئيس_مجلس_الطلبة.

وأكدت الكتلة على ضرورة المشاركة الواسعة في الحملة رفضاً للظلـم، ومساندةٌ للطلبة المعتقلين.

ويواصل عدد من طلبة بيرزيت اعتصامهم داخل الجامعة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين في سجون السلطة، ويقضون أيام العيد بعيداً عن أهلهم وذويهم وأحبتهم.

اقرأ أيضا: بالصور طلبة كتلة بيرزيت يأدون صلاة عيد الأضحى خلال اعتصامهم رفضًا للاعتقال السياسي

وأكدت الكتلة على مواصلة الاعتصام في الجامعة، حتى الإفراج الكامل عن جميع الطلبة المعتقلين لدى أجهزة أمن السلطة.

ودعا مناظر الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت معتصم زلوم فصائل العمل الوطني والإسلامي كافة، بالتحرك والإفراج عن جميع الطلبة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأضاف أن "رسالتنا سنبقى مستمرون في تقديم الخدمات لطلبة جامعة بيرزيت، ولن ترهبنا سياسة الاعتقالات السياسية".

وتختطف أجهزة السلطة عدداً من طلبة جامعة بيرزيت، وأبرزهم رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد حسن، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح، ورئيس مجلس الطلبة السابق عمر كسواني.

وحوّلت أجهزة السلطة يوم الاثنين الماضي، رئيس مجلس الطلبة في جامعة "بيرزيت" عبد المجيد حسن وعضو مؤتمر الطلبة يحيى قاسم ورئيس المجلس السابق عمر الكسواني إلى سجن أريحا.

وطالبت حركة "حماس" أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعت الحركة كل الفصائل والقوى الوطنية والفعاليات الأهلية لإعلاء الصوت والضغط على المتنفذين في رئاسة السلطة للإفراج الفوري عن النشطاء والمعتقلين السياسيين كافة حماية لوحدتنا ولنسيجنا الوطني.