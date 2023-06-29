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حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

29 يونيو 2023 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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حماس: إحراق المصحف الشريف بالسويد استفزاز لمشاعر المسلمين

اعتبر عضو قيادة حماس في الخارج د. سامي أبو زهري إحراق المصحف الشريف في السويد خلال أول أيام عيد الأضحى استفزازا لمشاعر المسلمين في العالم وعدوانا على معتقداتهم.

ودعا أبو زهري، اليوم الخميس، إلى وقف هذه الأعمال العدائية.

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وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية استنكرت الفصائل، اليوم الخميس، إحراق نسخة من القرآن الكريم، مؤكدة أن "هذا السلوك المشين يمثل عدوانا سافرا على ديننا وعقيدتنا واستفزازا لمشاعر المسلمين".

وطالبت السويد بتقديم الاعتذار للمسلمين بعد حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم.

يذكر أن أحد المتطرفين السويديين قام أمس، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن "بتنظيم احتجاج".

 

 

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