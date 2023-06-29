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الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله بعد حصار منزلهما لساعات في عوريف

29 يونيو 2023 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله بعد حصار منزلهما لساعات في عوريف

اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس، مواطنًا فلسطينيًا ونجله، عقب مداهمة وتفتيش منزلهما في بلدة عوريف جنوب مدينة نابلس، وسط مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت والد المطارد عبد الله صباح وشقيقه سامر، بعد مداهمة وحصار منزل عائلته في بلدة عوريف لنحو 5 ساعات.

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وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بإصابة 5 مواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال، قنابل الغاز السام خلال المواجهات التي اندلعت في البلدة.

 وداهمت قوات الاحتلال منزل عائلة صباح، وفتشت المنزل، والمنازل المجاورة وبعض منازل أقاربهم.

 كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، وجرافة نحو المنزل المستهدف لكنهها فشلت في اعتقال المطلوب عبد الله صباح.

 يشار إلى أن المجاهدين القساميين مهند فالح عبد الله شحادة (26 عاماً)، وخالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24 عاماً) من بلدة عوريف جنوب نابلس، نفذا قبل أيام عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، وأدت إلى مقتل 4 مستوطنين وإصابة آخرين.

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#نابلس #قوات الاحتلال #عوريف #الضفة الغربية

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