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ما حقيقة إصابة الشيخ كمال الخطيب بجريمة إطلاق نار في أم الفحم؟

29 يونيو 2023 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
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نفى الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل المحتل الشيخ، الأخبار المتداولة حول إصابته بجريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم.

وقال الخطيب في تصريح لموقع "الجرمق" اليوم الخميس: "هذه واحدة من الشائعات المغرضة التي تجتاح شعبنا بالفعل المباشر عبر جرائم القتل التي تقوم بها الأيدي الآثمة ويروح ضحيتها أبناء شعبنا في كل يوم وفي ليلة العيد ويوم العيد".

وتابع، "كما قلت دائمًا الطرف المستفيد من حمام الدم هذا ليس إلا المؤسسة الإسرائيلية التي تريد إغراق شعبنا في دمه".

وأردف، "لا شك أن المؤسسة الإسرائيلية هي من تطلق هذه الشائعات حتى يعيش شعبنا في دوامة ما بين الفعل الحقيقي للجريمة أو الشائعات التي تتحدث عن الجريمة".

وختم بالقول: "بالتأكيد يطلق مثل هذه الشائعات أن يمكن أن يكون إلا زعانف للسلطات الإسرائيلية".

ووصلت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربيّ منذ مطلع العام الجاري، إلى 104 قتلى، بينهم 6 نساء، في أكبر حصيلة ضحايا خلال هذه الفترة منذ سنوات طويلة.

المصدر / وكالات
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