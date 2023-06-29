"التشريعي" يشيد بالدعم الماليزي للشكوى البرلمانية ضد حصار غزة

أشاد المجلس التشريعي الفلسطيني بموقف لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي، الداعم لخطوة نواب المجلس التشريعي برفع شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جريمة حصار قطاع غزة.

وعدت رئاسة التشريعي في بيان اليوم الخميس، موقف اللجنة البرلمانية الماليزية امتداداً لمواقف ماليزيا التاريخية الداعمة للحقوق الفلسطينية، وانتصارًا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية.

ودعا البيان جميع البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية للحذو حذو لجنة فلسطين في البرلمان الماليزي، في اتجاه محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمه المركبة والمستمرة بحق الشعب الفلسطيني وخصوصاً جريمة الحصار.

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وكان نواب المجلس التشريعي قد قاموا بتكليف المحامي الفرنسي جيل دوفير بتقديم شكوى لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي على جريمة حصار غزة، والطلب بإدانة الاحتلال على جريمة الحصار والتعويض من خلال صندوق المحكمة الاستثنائي لكافة الضحايا الذين عانوا وتضرّروا من الحصار والعدوان المتواصل على القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين