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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

29 يونيو 2023 . الساعة 13:20 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اندلعت ظهر اليوم الخميس في قرية طورة غرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية المحاذية لجدار الضم العنصري المقام فوق أراضي طورة.

وتابعت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على الشارع الرابط بين القرى المجاورة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.

يذكر أن قرية طورة تتعرض لاقتحامات متواصلة يتخللها نصب الحواجز وأعمال استفزازية بحق المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنين #قرية طورة

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