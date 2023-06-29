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غزة.. "فصائل المقاومة" تستنكر إحراق نسخة من القرآن الكريم

29 يونيو 2023 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية السويد بتقديم الاعتذار للمسلمين بعد حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم.

واستنكرت الفصائل، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إحراق نسخة من القرآن الكريم، مؤكدة أن "هذا السلوك المشين يمثل عدوانا سافرا على ديننا وعقيدتنا واستفزازا لمشاعر المسلمين".

واعتبرت أن هذه "الجريمة الفاشية العنصرية التي تأتي بموافقة السلطات السويدية في ظل أيام عيد الأضحى، من شأنها إثارة العنف والتحريض".

وقالت إن تكرار حرق نسخ من القرآن في السويد "عنصرية وإساءة مباشرة لأقدس المقدسات لدى المسلمين، ولا تدخل في سياق حرية الرأي والتعبير".

ودعت الفصائل، السلطات السويدية " إلى احترام الرموز الدينية، ولجم هذه الأفعال المشينة، التي لها تداعيات كبيرة".

يذكر أن أحد المتطرفين السويديين قام أمس، بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن "بتنظيم احتجاج".

المصدر / فلسطين أون لاين
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