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الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر

29 يونيو 2023 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
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قال خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت اليوم قراراً بمنعه من السفر، بعد جولة خارجية له قبل أيام.

وأشار في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) اليوم الخميس، أن الاحتلال يواصل التضييق على المرابطين في المسجد الاقصى، ويلاحقهم من خلال الإبعاد أو الاعتقال.

ويتعرض صبري للاستدعاء الدائم من شرطة الاحتلال، كان آخرها الشهر الماضي، حيث حققت معه في سجن المسكوبية، غربي القدس المحتلة، ومنعته من التواصل مع ثلاث فضائية فلسطينية وعربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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