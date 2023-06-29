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الولايات المتحدة تدرس قيودا جديدة على صادرات الرقائق للصين

29 يونيو 2023 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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تدرس وزارة التجارة الأمريكية فرض قيود جديدة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن وزارة التجارة قد تتحرك الشهر المقبل (يوليو/تموز) لإيقاف شحنات رقائق إلكترونية تصنعها شركة "إنفيديا" الأمريكية وشركات أخرى للعملاء في الصين ودول أخرى دون الحصول على ترخيص.

وأضافت أن الخطوة الجديدة قد تحد من قدرات الصين على تطوير الذكاء الاصطناعي، بعد أن تسببت القيود المفروضة العام الماضي بمنعها من الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدما التي تنتجها شركتا "إنفيديا" و"إي إم دي".

كما تدرس الإدارة الأمريكية تقييد تأجير الخدمات السحابية لشركات الذكاء الاصطناعي الصينية.

المصدر / الأناضول
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#الصين #الولايات المتحدة #الذكاء الاصطناعي #رقائق الصين

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