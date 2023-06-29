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حزب الله: السلطات السويدية شريكة في جريمة حرق القرآن الكريم

29 يونيو 2023 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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دان حزب الله في بيان بشدّة تمزيق وحرق نُسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم، معتبرا أنّ ‏السلطات الرسمية السويدية شريكة ومُتواطئة في الجريمة كونها أعطت إذنًا للمتظاهرين وهي تعلم ‏نيّتهم المُسبقة القيام بهذا العمل الخطير.‏

ورأى حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنّ تكرار التعدّي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يُمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة ‏السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطّي خلف مقولة حُريّة التعبير وغيرها من ‏الشعارات المُنمّقة.‏

ودعا المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى القيام بكلّ ‏الخطوات المُناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة ‏الكراهية والبغضاء.‏

المصدر / وكالات
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