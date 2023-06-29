ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

يواصل ثلاثة أسرى إداريين في سجن "عوفر" الاحتلالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، منذ 12 يومًا، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

والأسرى المضربون من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، هم: أنس شديد (26 عامًا)، والمحامي محمود تلاحمة (32 عامًا)، وعبد الله عبيدو (36 عامًا).

تعرض الأسير أنس شديد للاعتقال ثلاث مرات سابقا بواقع ثلاث سنوات، وجميعها اعتقالات إدارية، خاض خلالها إضرابين عن الطعام، الأول عام 2016، واستمر لمدة 90 يوما، والثاني لمدة 25 يوما.

وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري مدته 6 أشهر، خلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف.

فيما أمضى الأسير تلاحمة عامين ونصف في سجون الاحتلال، وخضع لأكثر من مرة للتحقيق، وهو معتقل منذ 22 مارس/ آذار 2023.

وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تقدم محاميه باستئناف ضد أمر اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة رفضت الاستئناف.

والأسير عبيدو، أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال 5 سنوات ونصف، جلها رهن الاعتقال الإداريّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر مايو/ أيار 2023.

وقد صدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين