الاحتلال يقتحم عدة مناطق بجنين وسط تحليق للطيران

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس عدة قرى وبلدات في جنين شمالي الضفة الغربية، وسط تحليق لطيران الاحتلال في أجواء المحافظة.

وأفادت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى جلبون وفقوعة والجلمة، شمال شرق جنين، وتعنك والطيبة ورمانة وطورة، غربا، وبلدة سيلة الظهر جنوبا.

وأشارت المصادر إلى مداهمة الاحتلال العديد من منازل المواطنين، وعاثت فسادا في المناطق المستهدفة بالعدوان.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز متنقلة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين